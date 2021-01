Calendario Serie A calcio oggi: partite 6 gennaio, tv, streaming, programma SKY e DAZN (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Senza sosta. A settantadue ore esatte dall’ultimo turno di campionato, la Serie A di calcio (oggi 6 gennaio) tornerà in campo – nuovamente in maniera integrale in un’unica giornata – proponendo agli appassionati il sedicesimo turno del girone d’andata. Andiamo a vedere come sarà strutturato il programma e quali saranno gli orari delle sfide in agenda. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi Lo start è previso alle 12.30 con il lunch match Cagliari-Benevento (Sky Sport), per poi proseguire con 7 partite in contemporanea alle 15: Bologna-Udinese e Lazio-Fiorentina, trasmesse da DAZN, mentre Atalanta-Parma, Crotone-Roma, Sampdoria-Inter, Sassuolo-Genoa e Torino-Hellas ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Senza sosta. A settantadue ore esatte dall’ultimo turno di campionato, laA di) tornerà in campo – nuovamente in maniera integrale in un’unica giornata – proponendo agli appassionati il sedicesimo turno del girone d’andata. Andiamo a vedere come sarà strutturato ile quali saranno gli orari delle sfide in agenda. Attiva ora. Guarda 3diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi Lo start è previso alle 12.30 con il lunch match Cagliari-Benevento (Sky Sport), per poi proseguire con 7in contemporanea alle 15: Bologna-Udinese e Lazio-Fiorentina, trasmesse da, mentre Atalanta-Parma, Crotone-Roma, Sampdoria-Inter, Sassuolo-Genoa e Torino-Hellas ...

Milan-Juventus oggi, Serie A: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Oggi mercoledì 6 gennaio (ore 20.45) si gioca Milan-Juventus, big match della 16ma giornata della Serie A. Allo Stadio San Siro andrà in scena uno degli incontri più attesi di questa prima parte di ca ...

