Cagliari-Benevento 1-2, le pagelle di CalcioWeb: la squadra di Pippo Inzaghi è sempre più una sorpresa [FOTO] (Di mercoledì 6 gennaio 2021) E' andato in archivio il lunch match della 16esima giornata del campionato di Serie A, non sono mancate le emozioni nella sfida tra Cagliari e Benevento come emerge dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Partita dai due volti tra due squadre che possono togliersi delle soddisfazioni in stagione, in particolar modo la compagine di Filippo Inzaghi è sempre più una sorpresa. L'11 di Di Francesco passa in vantaggio, colpo di testa di Pavoletti ma il tocco decisivo è di Joao Pedro. La fine del primo tempo è di marca ospite, in pochi minuti si verifica il ribaltone: prima Sau e poi Tuia siglano il definitivo 1-2, espulso Nandez. Benevento a quota 21, Cagliari fermo a 14.

