Bosnia, tonnellate di rifiuti invadono la diga sul fiume Drina. Le immagini (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una grande quantità di rifiuti, stimata tra i 4mila e i 5mila metri cubi, ha invaso la diga di una centrale idroelettrica sul fiume Drina nella Bosnia orientale. Uno dei cinque maggiori fiumi della Bosnia, il Drina è regolarmente inquinato dalle discariche illegali che sorgono lungo le sue sponde. Questi rifiuti vengono normalmente fermati dalle dighe antinquinamento, che si trovano a monte delle centrali elettriche, e poi raccolti. Ma durante l’acqua alta queste dighe si rompono sotto una grande quantità di immondizia che poi invade la zona antistante la diga della centrale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una grande quantità di, stimata tra i 4mila e i 5mila metri cubi, ha invaso ladi una centrale idroelettrica sulnellaorientale. Uno dei cinque maggiori fiumi della, ilè regolarmente inquinato dalle discariche illegali che sorgono lungo le sue sponde. Questivengono normalmente fermati dalle dighe antinquinamento, che si trovano a monte delle centrali elettriche, e poi raccolti. Ma durante l’acqua alta queste dighe si rompono sotto una grande quantità di immondizia che poi invade la zona antistante ladella centrale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Bosnia, tonnellate di rifiuti invadono la diga sul fiume Drina. Le immagini - TommyBrain : Bosnia, tonnellate di rifiuti inquinano la diga sul...' - IacobellisT : Bosnia, tonnellate di rifiuti inquinano la diga sul...' - FreddyRovelli : Bosnia, tonnellate di rifiuti inquinano la diga sul fiume Drina..... Non avere parole per come trattiamo il mondo e noi stessi... -

Ultime Notizie dalla rete : Bosnia tonnellate Bosnia, tonnellate di rifiuti inquinano la diga sul fiume Drina - Mondo Agenzia ANSA Tassi ipotecari ai minimi storici, grazie alla concorrenza

I tassi medi per le ipoteche fisse a 2 e 5 anni sono tornati al livello storicamente più basso registrato nell'agosto 2019, mentre quelli dei mutui a 10 anni si trovano ancora di 0,1 punti percentuali ...

PC in Svizzera hackerati da software malevoli

La Svizzera è al centro di una vasta campagna di hackeraggio. La polizia mette in guardia da mail che sembrano provenire da organizzazioni come le banche o la polizia e contengono una password per un ...

I tassi medi per le ipoteche fisse a 2 e 5 anni sono tornati al livello storicamente più basso registrato nell'agosto 2019, mentre quelli dei mutui a 10 anni si trovano ancora di 0,1 punti percentuali ...La Svizzera è al centro di una vasta campagna di hackeraggio. La polizia mette in guardia da mail che sembrano provenire da organizzazioni come le banche o la polizia e contengono una password per un ...