Basket: altro rinvio in Serie A, è la volta di Varese-Brindisi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La pessima situazione in materia di positività al Covid-19 nel gruppo squadre dell'Openjobmetis Varese obbliga la Lega Basket Serie A a disporre un nuovo rinvio, quello relativo all'ultima giornata del girone di andata, in cui il club allenato da Massimo Bulleri avrebbe dovuto ricevere l'Happy Casa Brindisi. I casi all'interno della squadra biancorossa, stando ai test dello scorso 4 gennaio (l'altro ieri), sono aumentati rispetto ai 12 già resi noti poche ore prima che anche la sfida con Reggio Emilia fosse rinviata. Un focolaio, questo, che ricorda a grandi linee proprio quello del club emiliano, rimasto fermo a lungo per lo stesso motivo. Varese-Brindisi non influirà in ogni caso sulla corsa alle Final Eight di Coppa Italia (i lombardi sono ultimi, i ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket altro L’altro basket vuol tornare: "Ma quanto costa?" il Resto del Carlino Kobe Bryant, un campetto da basket nella sua Cireglio

Un anno dopo la morte di Kobe Bryant, la frazione di Cereglio in cui è cresciuto il leggendario giocatore dei Los Angeles Lakers ha deciso di intitolargli il campetto da basket locale. Sarà installata ...

Basket: Nba, LeBron e Davis show, è quarto successo Lakers

LeBron James e Anthony Davis con 26 punti a testa trascinano i Lakers al quarto successo consecutivo in questo avvio del campionato Nba. Battendo Memphis 94-92 i californiani volano al primo posto sol ...

