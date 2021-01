Alice Cooper: una canzone per Zak Nilsson (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Alice Cooper, stella del rock statunitense, ha partecipato ad un programma live su YouTube: “Coffee Talk With ADIKA Live”. Nel corso della trasmissione, la rockstar ha dedicato una canzone a Zak Nilsson, figlio del cantautore Harry Nilsson. Zak è affetto da un tumore al colon in fase terminale. Il conduttore del programma l’aveva invitato a partecipare per parlare della sua malattia. Chi è Alice Cooper? Alice Cooper è tra i più acclamati e controversi artisti della scena rock. I suoi concerti sono macabri e cruenti, ma allo stesso tempo molto spettacolari. Le sue performance sono famose per la presenza di elementi scenici come ghigliottine e bambole impalate. I suoi testi contengono spesso elementi ispirati dalla narrativa ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 6 gennaio 2021), stella del rock statunitense, ha partecipato ad un programma live su YouTube: “Coffee Talk With ADIKA Live”. Nel corso della trasmissione, la rockstar ha dedicato unaa Zak, figlio del cantautore Harry. Zak è affetto da un tumore al colon in fase terminale. Il conduttore del programma l’aveva invitato a partecipare per parlare della sua malattia. Chi èè tra i più acclamati e controversi artisti della scena rock. I suoi concerti sono macabri e cruenti, ma allo stesso tempo molto spettacolari. Le sue performance sono famose per la presenza di elementi scenici come ghigliottine e bambole impalate. I suoi testi contengono spesso elementi ispirati dalla narrativa ...

Nel corso di una trasmissione in diretta su YouTube, ALice Cooper è intervenuto per cantare una canzone a Zak Nilsson, ospite del programma.

