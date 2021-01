Virologo Burioni: “Si possono fare un milione di vaccini in una settimana” (Di martedì 5 gennaio 2021) “Nel 1973, a seguito di un’epidemia di colera, nella sola Napoli in una settimana furono vaccinati un milione di pazienti. Un milione in una settimana nel 1973 in una sola città. Non dite che non si può fare, perché è una bugia. Nessun ritardo“. Lo ha scritto sui suoi profili social il noto Virologo Roberto Burioni in merito alle vaccinazioni anti-Covid in Italia. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) “Nel 1973, a seguito di un’epidemia di colera, nella sola Napoli in unafurono vaccinati undi pazienti. Unin unanel 1973 in una sola città. Non dite che non si può, perché è una bugia. Nessun ritardo“. Lo ha scritto sui suoi profili social il notoRobertoin merito alle vaccinazioni anti-Covid in Italia. SportFace.

