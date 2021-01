Vaccino Covid in Italia, record di 70mila dosi in un giorno. Il totale arriva a 247mila. Arcuri: “Consegne di Pfizer in ritardo” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dopo i ritardi organizzativi dei primi giorni, la somministrazione del farmaco anti-Covid in Italia sembra procedere a ritmo spedito. I dati definitivi delle iniezioni fatte martedì 5 gennaio sono di 235.992 iniezioni eseguite in Italia, il 49,2% rispetto alle 479.700 dosi consegnate per la prima tranche di vaccini Pfizer destinati all’Italia. La Regione con la percentuale più alta è il Lazio con il 77,9%, seguono la Toscana (75,1%) e il Veneto (73,8%). In fondo alla classifica ci sono la Lombardia (21%), la Valle d’Aosta (18,07%), la Sardegna (9,8%) e la Calabria (6%). Il commissario all’Emergenza Domenico Arcuri aveva anticipato al Tg1 che la giornata si sarebbe potuta chiudere con un totale di “235mila Italiani vaccinati“, ma la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dopo i ritardi organizzativi dei primi giorni, la somministrazione del farmaco anti-insembra procedere a ritmo spedito. I dati definitivi delle iniezioni fatte martedì 5 gennaio sono di 235.992 iniezioni eseguite in, il 49,2% rispetto alle 479.700consegnate per la prima tranche di vaccinidestinati all’. La Regione con la percentuale più alta è il Lazio con il 77,9%, seguono la Toscana (75,1%) e il Veneto (73,8%). In fondo alla classifica ci sono la Lombardia (21%), la Valle d’Aosta (18,07%), la Sardegna (9,8%) e la Calabria (6%). Il commissario all’Emergenza Domenicoaveva anticipato al Tg1 che la giornata si sarebbe potuta chiudere con undi “235milani vaccinati“, ma la ...

nzingaretti : #vaccino anti #covid - questa sera nella @RegioneLazio somministrate il 62% delle dosi disponibili. Grazie a tutti… - pisto_gol : Cuba ha un vaccino per il Covid pubblico e gratuito ma è vietato parlarne - lucianonobili : Mentre l’Italia arranca nella somministrazione del vaccino anti #Covid, invece di mettersi a correre e… - Max_T7 : RT @GeopoliticalCen: Come potete osservare da questo riassunto grafico il vaccino Pfizer contro COVID-19 ha efficacia dopo 10-14 giorni dal… - uolller : RT @mariamacina: “Il materiale inviato da Arcuri è in parte utilizzabile ed in parte no”. Così Davide Zenoni, referente vaccinazioni anti-C… -