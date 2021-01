Una pasta dal «sapore littorio» Dopo le polemiche | La Molisana fa dietrofront | le Abissine spariscono dal sito

Leggi su open.online

(Di martedì 5 gennaio 2021) Tra i prodotti gastronomici degli anni ’20 e ’30 a cui vennero dati nomi che celebravano le conquiste coloniali dell’Italia fascista ci sono anche lerigate del pastificio La, finite ora al centro di una polemica per la campagna di marketing messa in piedi dall’azienda di Campobasso. Come ha fatto notare su Facebook Niccolò Vecchia, conduttore del programma C’è di Buono su Radio Popolare, in un commento riportato da la Repubblica, nella descrizione del prodotto suldell’azienda veniva usato un linguaggio celebrativo del passato coloniale e fascista. «Negli anni Trenta l’Italia celebra la stagione del colonialismo con nuovi formati di: Tripoline, Bengasine, Assabesi e– recitava la descrizione -. Ladi semola diventa elemento aggregante? ...