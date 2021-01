LaGazzettaWeb : Taranto, «Io, Simona, mamma 3.0», la figlia tra le mani e il lavoro su Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto Simona

La Gazzetta del Mezzogiorno

L’onda travolgente dell’influencer: ma non chiamatemi modella. «La bellezza artigianale come amuleto per il riscatto di Taranto» ...Il primo match dopo le vacanze di Natale è il recupero dell’ottava giornata di campionato. Al “PalaMazzola” di Taranto si sono affrontano, la Corim Città di Taranto e il Cus Cosenza. La contesa è agon ...