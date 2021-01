Scuola, regione per regione. Ecco la mappa e le date per la ripartenza – La scheda (Di martedì 5 gennaio 2021) Tra rinvii, ordinanze e dopo le tensioni anche all’interno del cdm è quasi completa la mappa per la ripartenza delle scuole. Quelle dell’infanzia elementari e medie riapriranno in tutta Italia – con pochissime eccezioni – in presenza il 7 gennaio. Lo stesso giorno riapriranno in presenza, per metà degli alunni, anche le scuole superiori in Trentino Alto-Adige. Nel Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna le scuole superiori riapriranno al 50% della presenza l’11 gennaio. Le altre Regioni vanno in ordine sparso. Valle d’Aosta – Era pronta ad aprire le scuole superiori il 7 gennaio, ma la regione si è ora adeguata alle indicazioni nazionale di lunedì 11. Piemonte – Studenti delle scuole superiori torneranno in classe non prima del 18 gennaio “compatibilmente con l’andamento dell’epidemia”. Elementari e medie in presenza dal 7 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Tra rinvii, ordinanze e dopo le tensioni anche all’interno del cdm è quasi completa laper ladelle scuole. Quelle dell’infanzia elementari e medie riapriranno in tutta Italia – con pochissime eccezioni – in presenza il 7 gennaio. Lo stesso giorno riapriranno in presenza, per metà degli alunni, anche le scuole superiori in Trentino Alto-Adige. Nel Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna le scuole superiori riapriranno al 50% della presenza l’11 gennaio. Le altre Regioni vanno in ordine sparso. Valle d’Aosta – Era pronta ad aprire le scuole superiori il 7 gennaio, ma lasi è ora adeguata alle indicazioni nazionale di lunedì 11. Piemonte – Studenti delle scuole superiori torneranno in classe non prima del 18 gennaio “compatibilmente con l’andamento dell’epidemia”. Elementari e medie in presenza dal 7 ...

