Scuola Regione Lazio | lezioni in presenza per le scuole superiori | tutte le FAQ aggiornate

(Di martedì 5 gennaio 2021) L’Ufficio Scolastico Regionale delha aggiornatole domande frequenti – FAQ – sulla ripresa delleinperdi secondo grado. Il rientro in classe è previsto per giovedì 7 gennaio 2021, al 50%.: le FAQ dell’Urs Posso fare a meno di rispettare le due fasce orarie di ingresso 8.00 – 10.00 o di aprire il sabato?Solo quando vi sia la completa impossibilità a organizzarsi in tal maniera o se gli obiettivi relativi al trasporto pubblico siano raggiunti diversamente e solo su autorizzazione dell’Ufficio scolastico regionale. Leche ritengano di trovarsi in tale situazione dovranno chiedere al proprio Ufficio scolastico provinciale di farsi tramite di una richiesta di ...

matteosalvinimi : LEGA, VIDEOCONFERENZA CON I PRESIDENTI DI REGIONE SU SCUOLA, VACCINI, EMERGENZA LAVORO E CARTELLE ESATTORIALI Gran… - TgrRaiFVG : Scuola superiori chiuse fino al 31 gennaio. La Regione FVG annuncia un'ordinanza che prolunga la didattica a distan… - MediasetTgcom24 : Scuola, superiori riapriranno l'11 gennaio mentre elementari e medie il 7 | La situazione Regione per Regione… - zonaila : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Per chi ha figli che frequentano le scuole superiori la Regione Lazio offre ai ragazzi dai 14 ai 18 anni, la… - AleScorny : RT @SoniaMystique: #spirlí il presidente nulla-facente funzioni della regione Calabria vorrebbe tutelare i nostri ragazzi firmando un ordin… -

Torino – Il presidente della Regione Alberto Cirio firmerà nelle prossime ore un’ordinanza per la ripartenza della scuola in Piemonte, che conferma il ritorno in classe in presenza dal 7 gennaio per l ...La decisione, illustrata dalla direttrice del servizio di Prevenzione Francesca Russo, è stata presa per l'aumento del 30% circa dei casi secondari, riscontrato in regione da novembre a oggi ...