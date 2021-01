Rimpasto Lombardia, Salvini: “In giunta chi ha avuto incarichi di governo” (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Rimpasto, ormai sempre più vicino, in Regione Lombardia per sostituire uno o più assessori, vedrà arrivare “qualcuno che ha ricoperto incarichi di governo nei mesi scorsi”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, prima della visita all’ospedale in Fiera Milano. “Entro qualche ora o al massimo tra qualche giorno, avrete una squadra di eccellenza in Lombardia – ha detto – . Si va verso una Lombardia che corre”. Quanto agli ipotetici nomi che stanno circolando, quello di Letizia Moratti o del medico Gian Vincenzo Zuccotti, Salvini non si sbilancia: “Non do giudizi sui singoli, mi interessa la squadra. Anche come Lega – ribadisce – porteremo in Regione Lombardia qualcuno che ha ricoperto incarichi di ... Leggi su tpi (Di martedì 5 gennaio 2021) Il, ormai sempre più vicino, in Regioneper sostituire uno o più assessori, vedrà arrivare “qualcuno che ha ricopertodinei mesi scorsi”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo, prima della visita all’ospedale in Fiera Milano. “Entro qualche ora o al massimo tra qualche giorno, avrete una squadra di eccellenza in– ha detto – . Si va verso unache corre”. Quanto agli ipotetici nomi che stanno circolando, quello di Letizia Moratti o del medico Gian Vincenzo Zuccotti,non si sbilancia: “Non do giudizi sui singoli, mi interessa la squadra. Anche come Lega – ribadisce – porteremo in Regionequalcuno che ha ricopertodi ...

