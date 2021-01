Rimpasto, Boschi in corsa. Conte non cede: “Si a rimpasto, no a crisi” (Di martedì 5 gennaio 2021) E’ possibile che in seno alla maggioranza si sia arrivati ad immaginare un rimpasto di governo, nel tentativo di acquietare le intemperie che provengono dai frizzanti membri di Italia Viva. Maria Elena Boschi – Matteo Renzi (Fonte foto: web)Nonostante da giorni Matteo Renzi predichi il totale disinteresse verso nuove cariche, il presidente del Consiglio ci prova. L’inserimento di Maria Elena Boschi nella squadra dei ministri, è lei il nome più caldo ad ora, significherebbe di fatto sbugiardare quanto detto fino ad ora dal leader di Iv. Nonostante tutta l’area dem, oltre ai componenti di Iv, cominci a digerire malvolentieri l’operato delle pentastellate Catalfo e De Micheli. Rispettivamente ministre del Lavoro e dei Trasporti. Il Pd, in questa eventualità, vedrebbe sia il soddisfacimento di un ... Leggi su chenews (Di martedì 5 gennaio 2021) E’ possibile che in seno alla maggioranza si sia arrivati ad immaginare undi governo, nel tentativo di acquietare le intemperie che provengono dai frizzanti membri di Italia Viva. Maria Elena– Matteo Renzi (Fonte foto: web)Nonostante da giorni Matteo Renzi predichi il totale disinteresse verso nuove cariche, il presidente del Consiglio ci prova. L’inserimento di Maria Elenanella squadra dei ministri, è lei il nome più caldo ad ora, significherebbe di fatto sbugiardare quanto detto fino ad ora dal leader di Iv. Nonostante tutta l’area dem, oltre ai componenti di Iv, cominci a digerire malvolentieri l’operato delle pentastellate Catalfo e De Micheli. Rispettivamente ministre del Lavoro e dei Trasporti. Il Pd, in questa eventualità, vedrebbe sia il soddisfacimento di un ...

