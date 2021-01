Numero italiani vaccinati tempo reale: 247 mila, in un giorno 70 mila. Arcuri: «Ma ora Pfizer è in ritardo» (Di martedì 5 gennaio 2021) La campagna di vaccinazione accelera. Sono 247.544 le vaccinazioni eseguite in Italia, il 51,7%, rispetto alle 479.700 dosi consegnate per la prima tranche di vaccini Pfizer destinati... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 5 gennaio 2021) La campagna di vaccinazione accelera. Sono 247.544 le vaccinazioni eseguite in Italia, il 51,7%, rispetto alle 479.700 dosi consegnate per la prima tranche di vaccinidestinati...

lorepregliasco : Da domani sarà pubblicato sul sito del Governo un report sul numero di italiani vaccinati. Bene - Anto202016 : RT @GHINODITACCO18: Ignobile e infame #TG1 megafono no del regime intervista Arcuri con domande compiacenti. Prendono per i fondelli milion… - zazoomblog : Numero italiani vaccinati tempo reale: 221.900. Lazio primo. Arcuri: «Stanotte saremo a 235mila. Ma ora Pfizer è in… - bertocchi_paola : RT @GHINODITACCO18: Ignobile e infame #TG1 megafono no del regime intervista Arcuri con domande compiacenti. Prendono per i fondelli milion… - XMauJu : RT @GHINODITACCO18: Ignobile e infame #TG1 megafono no del regime intervista Arcuri con domande compiacenti. Prendono per i fondelli milion… -