Nucleare | regioni e aree individuate da nord a sud per il deposito delle scorie

Dopo anni di attesa, è stato finalmente reso pubblico il progetto preliminare per la realizzazione del deposito nazionale per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi in Italia. Il nulla osta arriva dal Ministero dello Sviluppo e dal Ministero dell'Ambiente, in riferimento al CNAPI (Carta Nazionale delle aree Potenzialmente Idonee). L'obbiettivo è quello della realizzazione del deposito per i rifiuti radioattivi, che consentirà di conservare i rifiuti radioattivi italiani di media e bassa attività in maniera definitiva. Un progetto complessivo che prevede un investimento di circa 900 milioni di euro. Un area di circa 150 ettari complessivi, accoglierà il deposito nazionale e il parco tecnologico. La struttura sarà organizzata come una matrioska, all'interno della quale saranno presenti ...

