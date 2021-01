Nainggolan: “Conte mi ha ferito. Cagliari? Sono pronto. Giulini vuole vincere” (Di martedì 5 gennaio 2021) Lunga ed interessante intervista rilasciata dal centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan al Corriere dello Sport. Il belga, passato per la terza volta in carriera in maglia rossoblù è pronto a ripartire dopo l'esperienza poco felice all'Inter.A tutto Nainggolan: Inter, Conte e Cagliaricaption id="attachment 857579" align="alignnone" width="594" Radja Nainggolan Cagliari (Getty images)/captionParte subito dalla sua forma e dalla voglia di fare bene il Cagliari: "Se Di Francesco mi chiama, io ci Sono. ?Non Sono preoccupato del fatto che non gioco da tanto, pensa è vero il contrario. Io nella vita Sono uno che si diverte solo se gioca", ha detto Nainggolan che si è ... Leggi su itasportpress (Di martedì 5 gennaio 2021) Lunga ed interessante intervista rilasciata dal centrocampista delRadjaal Corriere dello Sport. Il belga, passato per la terza volta in carriera in maglia rossoblù èa ripartire dopo l'esperienza poco felice all'Inter.A tutto: Inter,caption id="attachment 857579" align="alignnone" width="594" Radja(Getty images)/captionParte subito dalla sua forma e dalla voglia di fare bene il: "Se Di Francesco mi chiama, io ci. ?Nonpreoccupato del fatto che non gioco da tanto, pensa è vero il contrario. Io nella vitauno che si diverte solo se gioca", ha dettoche si è ...

