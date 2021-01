Milik resta al Napoli: i partenopei non fanno sconti all’Atletico (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Napoli ha comunicato agli agenti di Milik di aver rifiutato l’offerta dell’Atletico: gli azzurri non vogliono svendere l’attaccante polacco Il Napoli aveva già lasciato intendere di voler utilizzare il pugno duro con Arkadiusz Milik e lo ha confermato nelle ultime ore rifiutando la proposta dell’Atletico Madrid. Non solo quella dei colchoneros in realtà ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 5 gennaio 2021) Ilha comunicato agli agenti didi aver rifiutato l’offerta dell’Atletico: gli azzurri non vogliono svendere l’attaccante polacco Ilaveva già lasciato intendere di voler utilizzare il pugno duro con Arkadiusze lo ha confermato nelle ultime ore rifiutando la proposta dell’Atletico Madrid. Non solo quella dei colchoneros in realtà ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

