La mamma di Pierpaolo Petrelli lo “caz*ia” | “Hai un figlio Un bacio sulla guancia | non oltre” Lui risponde

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 gennaio 2021)e Giulia Salemi sono “la coppia” di questa edizione del Grande Fratello Vip. Prima solo amici, poi hanno deciso di vivere il loro flirt allo scoperto e la cosa non è stata molto apprezzata dalladi lui, Margherita, che nella puntata di ieri 4 gennaio ha parlato al: “Sono venuta per il bene di, perché ho una frattura al malleolo, poi non mi piacciono le telecamere. L’unico momento per parlare era quella volta lì, ti voglio dire che hai un bimbo a casa, tu devi pensare al fatto che hai un, i tuoi nonni ti vedono 24 ore su 24. Il, non, te lo dico da, lo devi fare per Leo. Fatti conoscere, ti sei lasciato andare”. Parole schiette ...