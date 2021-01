«Inchiodata a un letto, sono rinata grazie alla dad»: gli universitari che si battono per la didattica a distanza (Di martedì 5 gennaio 2021) covilink «La didattica a distanza mi ha ridato fiducia nel futuro. Spero che tutto questo non finisca con l’emergenza Coronavirus». Gabriella Frangini ha 25 anni e vive nella provincia di Livorno. È affetta da una malattia degenerativa che due anni fa l’ha costretta a rimanere a letto. Dopo il diploma, nel 2014, le difficoltà familiari e le incertezze sulla sua salute l’hanno costretta a interrompere il percorso di studi. Quando pensava che ormai fosse troppo tardi per rimettersi sui libri, il ricorso alla Dad le ha dato il coraggio di riprovarci. A settembre 2020, dopo sei anni di difficoltà pratiche e no, si iscrive all’Università di Sassari, dove la Dad è garantita e c’è un buon corso di Mediazione linguistica. Gabriella non vuole lasciarsi scoraggiare ulteriormente dalla disabilità, ed è ... Leggi su open.online (Di martedì 5 gennaio 2021) covilink «Lami ha ridato fiducia nel futuro. Spero che tutto questo non finisca con l’emergenza Coronavirus». Gabriella Frangini ha 25 anni e vive nella provincia di Livorno. È affetta da una malattia degenerativa che due anni fa l’ha costretta a rimanere a. Dopo il diploma, nel 2014, le difficoltà familiari e le incertezze sulla sua salute l’hanno costretta a interrompere il percorso di studi. Quando pensava che ormai fosse troppo tardi per rimettersi sui libri, il ricorsoDad le ha dato il coraggio di riprovarci. A settembre 2020, dopo sei anni di difficoltà pratiche e no, si iscrive all’Università di Sassari, dove la Dad è garantita e c’è un buon corso di Mediazione linguistica. Gabriella non vuole lasciarsi scoraggiare ulteriormente ddisabilità, ed è ...

