Il Liverpool perde e la colpa è di… Alexander-Arnold. Record di palle perse e critiche social: "Vale come mezzo Cancelo", "Ricredetevi sulla sua bravura" (Di martedì 5 gennaio 2021) 4 in pagella per il Mirror e Record di palloni persi nella stessa partita: ben 38. Non è stata certo una serata facile quella di Trent Alexander-Arnold, esterno del Liverpool, che nella serata di ieri contro il Southampton non ha disputato certo una grande gara. Prova deludente, sostituzione al minuto 77 e sconfitta dei suoi con primato in classifica a rischio.Se l'ambiente Reds l'ha presa con filosofia, lo stesso non si può dire del web e dei fan del club inglese che si sono subito scagliati contro l'esterno classe 1998. Sui social sono innumerevoli i messaggi contro l'inglese. Da chi si è ricreduto dopo averlo "eletto" il terzino o ala migliore del mondo a chi, proprio, non ha retto alla prestazione negativa del giocatore e che adesso lo mette a confronto con Joao Cancelo, ex Inter.

gabria26 : RT @augustociardi75: Quando il #Liverpool perde, il giorno non è mai andato sprecato. #SOULIV #lfc - ItaSportPress : Il Liverpool perde e la colpa è di... Alexander-Arnold. Record di palle perse e critiche social: 'Vale come mezzo C… - haaalandismo : @AncoraCaaPosta Il Liverpool che perde sicuramente aiuta ahaha la vittoria col Chelsea fa ben sperare - silviaindump : RT @augustociardi75: Quando il #Liverpool perde, il giorno non è mai andato sprecato. #SOULIV #lfc - roronacci : #Liverpool, che succede? Perde a Southampton (e Klopp attacca lo United...) - La Gazzetta dello Sport… -