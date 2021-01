GF Vip 5 | arriva la diffida di Natalia Paragoni | dubbi sulla reazione di Andrea Zelletta

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 5 gennaio 2021) Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip 5,ha subito un altro duro colpo. Alfonso Signorini, infatti, gli ha fatto sapere che la sua fidanzata,, si è rifiutata di andare in puntata per incontrarlo e anzi hato la produzione del reality show di Canale dal parlare ancora della presunta notte che avrebbe trascorso a Capri lo scorso agosto in compagnia di un facoltoso imprenditore (che è stato individuato nel colosso di Luxottica Leonardo Maria Del Vecchio). Ma a colpire più di tutto è stata ladell’ex tronista di Uomini e Donne, che non ha fatto una piegahato il Grande Fratello Vip 5 “Il Grande Fratello ha invitato di nuovoper darti la ...