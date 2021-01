Gesù non si fa attendere – Il Vangelo di oggi Martedì 5 Gennaio 2021 (Di martedì 5 gennaio 2021) Quando chiediamo a Gesù una chance, quando chiediamo di posare il suo sguardo su di noi, Gesù non si fa attendere: sa sempre qual è il momento giusto per agire… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 5 gennaio 2021) Quando chiediamo auna chance, quando chiediamo di posare il suo sguardo su di noi,non si fa: sa sempre qual è il momento giusto per agire… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Advertising

rahroveallah : RT @it_Khamenei: Gesù (la pace sia con lui) disse agli apostoli: “Voi stessi non beneficiate delle vostre parole mentre la gente ne trae gi… - AzimGh1990 : RT @it_Khamenei: #Gesù Cristo diceva: “Non è giusto che rendiate bello il vostro aspetto lasciando che il vostro cuore rimanga malato, feri… - ordibe_eshgh : RT @it_Khamenei: #Gesù Cristo diceva: “Non è giusto che rendiate bello il vostro aspetto lasciando che il vostro cuore rimanga malato, feri… - Mostafa_bazmei1 : RT @it_Khamenei: Gesù (la pace sia con lui) disse agli apostoli: “Voi stessi non beneficiate delle vostre parole mentre la gente ne trae gi… - BeppeBort : Sembra che il fine di Gesù non è avere dei discepoli, ma permettere, attraverso il discepolato, di ritrovarsi e ric… -

Ultime Notizie dalla rete : Gesù non Singoli più venduti: Italia (Agg. 17 Settembre 2010) Soundsblog.it