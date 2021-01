Gerry Scotti nonno per la prima volta: è una nipotina e l’hanno chiamata come lui (Di martedì 5 gennaio 2021) Gerry Scotti può sorridere e manifestare la sua felicità. E, è propio il caso di dirlo, finalmente. Anche per l’amato conduttore televisivo – indubbiamente tra i più apprezzati dal pubblico – è stato un 2020 orribile. Ha dovuto affrontare con pazienza e la giusta dose di coraggio il coronavirus. Non ne ha fatto mistero, così come non ha mai negato di avere avuto paura. Quando tutto è finito, ne ha parlato durante un’intervista a Verissimo. “Vorrei poter salutare tutte le persone che erano con me in ospedale. Non conosco i loro nomi ma vorrei farlo. Spero che siano tornate a casa e che stiano bene”, parole di chi ha vissuto sulla propria pelle l’incubo dell’incertezza di una malattia che a molti non ha lasciato chance. Nella stessa occasione c’è stato spazio anche per la serenità e Gerry ... Leggi su tuttivip (Di martedì 5 gennaio 2021)può sorridere e manifestare la sua felicità. E, è propio il caso di dirlo, finalmente. Anche per l’amato conduttore televisivo – indubbiamente tra i più apprezzati dal pubblico – è stato un 2020 orribile. Ha dovuto affrontare con pazienza e la giusta dose di coraggio il coronavirus. Non ne ha fatto mistero, cosìnon ha mai negato di avere avuto paura. Quando tutto è finito, ne ha parlato durante un’intervista a Verissimo. “Vorrei poter salutare tutte le persone che erano con me in ospedale. Non conosco i loro nomi ma vorrei farlo. Spero che siano tornate a casa e che stiano bene”, parole di chi ha vissuto sulla propria pelle l’incubo dell’incertezza di una malattia che a molti non ha lasciato chance. Nella stessa occasione c’è stato spazio anche per la serenità e...

