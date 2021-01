Gerry Scotti nonno, la bellissima notizia: “Non chiamatemi più Zio” (Di martedì 5 gennaio 2021) Ed ecco la lieta notizia che riguarda un felicissimo Gerry Scotti nonno. Il conduttore tv Mediaset accoglie una bellissima nipotina. Il tempo passa per tutti, come ci dimostra un inedito Gerry Scotti nonno. Il popolare conduttore televisivo di Mediaset ha infatti accolto la nipotina Virginia, chiamata così in suo onore (il vero nome del 64enne L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 5 gennaio 2021) Ed ecco la lietache riguarda un felicissimo. Il conduttore tv Mediaset accoglie unanipotina. Il tempo passa per tutti, come ci dimostra un inedito. Il popolare conduttore televisivo di Mediaset ha infatti accolto la nipotina Virginia, chiamata così in suo onore (il vero nome del 64enne L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Striscia : Tanti auguri, nonno Gerry! @Gerry_Scotti - lightshine_star : @Striscia @Gerry_Scotti Auguroniiii ma per me resti sempre ZIO Gerry!!!!!!!!!!!! - MikyS03 : Primi ospiti confermati per le puntate di #cepostaperte Paolo Bonolis Gerry Scotti Can Yaman Sabrina Ferilli con l… - GossipItalia3 : Gerry Scotti è diventato nonno per la prima volta: il nome scelto in suo onore #gossipitalianews - morena_faenza : RT @VanityFairIt: «Mi rimbambirò anch’io, come tutti i nonni» ?? -