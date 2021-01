Gerry Scotti è diventato nonno per la prima volta: è nata Virginia (Di martedì 5 gennaio 2021) È nata Virginia, la prima nipotina di Gerry Scotti. La notizia della nascita, non ancora confermata dai diretti interessati, è stata diffusa dal settimanale Gente: si tratta della primogenita del figlio del conduttore e aiuto regista Edoardo Scotti e della moglie Ginevra Piola, giornalista Mediaset. Secondo quanto riportato da Gente, la piccola è nata il 15 dicembre. Il suo nome è un omaggio al nonno, all’anagrafe Virginio. Nel mese di ottobre, Scotti aveva parlato dell’attesa della nipotina a Verissimo: “Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio. Un giorno ci siamo incontrati ai giardini a Milano e lui mi è venuto incontro con ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 gennaio 2021) È, lanipotina di. La notizia della nascita, non ancora confermata dai diretti interessati, è stata diffusa dal settimanale Gente: si tratta della primogenita del figlio del conduttore e aiuto regista Edoardoe della moglie Ginevra Piola, giornalista Mediaset. Secondo quanto riportato da Gente, la piccola èil 15 dicembre. Il suo nome è un omaggio al, all’anagrafe Virginio. Nel mese di ottobre,aveva parlato dell’attesa della nipotina a Verissimo: “Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio. Un giorno ci siamo incontrati ai giardini a Milano e lui mi è venuto incontro con ...

