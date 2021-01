Elettra Lamborghini: «La fortuna di essere nata nel posto giusto» (Di martedì 5 gennaio 2021) Da quando ha cantato sul palco del teatro Ariston Musica e il resto scompare, Elettra Lamborghini sente di essere stata investita del dono della premonizione. «Tra Parigi, Hong Kong e il resto scompare, direi che ci ho proprio azzeccato» scherza Elettra al telefono ben consapevole che, al di là della pandemia, il 2020 sia stato il suo anno fortunato: tra la partecipazione a Sanremo, tre singoli di successo, la graphic novel ispirata a lei, la collezione di sneakers per Aw Lab che porta il suo nome e il matrimonio con Afrojack, Elettra non potrebbe essere più soddisfatta di così. «Tutti i miei anni, lavorativamente parlando, sono molto positivi anche se, diciamolo, il 2020 è stato un po’ un anno di merda per tutti. Meno male che è finito». Leggi su vanityfair (Di martedì 5 gennaio 2021) Da quando ha cantato sul palco del teatro Ariston Musica e il resto scompare, Elettra Lamborghini sente di essere stata investita del dono della premonizione. «Tra Parigi, Hong Kong e il resto scompare, direi che ci ho proprio azzeccato» scherza Elettra al telefono ben consapevole che, al di là della pandemia, il 2020 sia stato il suo anno fortunato: tra la partecipazione a Sanremo, tre singoli di successo, la graphic novel ispirata a lei, la collezione di sneakers per Aw Lab che porta il suo nome e il matrimonio con Afrojack, Elettra non potrebbe essere più soddisfatta di così. «Tutti i miei anni, lavorativamente parlando, sono molto positivi anche se, diciamolo, il 2020 è stato un po’ un anno di merda per tutti. Meno male che è finito».

Advertising

sereberaccini : @che_trashata Sta girando un reality in Spagna con Simona Venturaed Elettra Lamborghini...credo andrà in onda su Ra… - bohdaifaniente : Io che invece di fare sogni erotici come Tommaso, mi sogno di stare sul palco con Elettra Lamborghini a cantare pem… - infoitcultura : Elettra lamborghini e Afrojack, incidente sulla neve: per fortuna c’era il marito a proteggerla - klancestan_ : @blessitachi Zi non preoccuparti che io nel 2018 dicevo che non avrei mai ascoltato la trap o musica italiana in ge… - infoitcultura : Elettra Lamborghini e Afrojack, come l’ha conquistata? Il segreto rivelato -