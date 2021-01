“Ecco che mi è successo”. Fabrizio Corona choc: “La vista…”. E l’accusa: “So di chi è la colpa, cosa mi hanno fatto” (Di martedì 5 gennaio 2021) Negli ultimi giorni si è tornati prepotentemente a parlare di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è infatti al centro di numerose discussioni per almeno tre ragioni. La prima è il suo presunto, smentito e inatteso matrimonio con Lia Del Grosso. Lui ha ammesso che c’era stato qualcosa con Lia, poi però ha anche detto che non c’è nulla di vero sul matrimonio e che lei ha fatto tutto da sola partendo da una mail. La seconda ragione è stata la pubblicazione sul proprio profilo Instagram di una foto in cui Corona punta una pistola alla tempia di Babbo Natale con la scritta “Il Natale è morto”. E sono piovute polemiche e critiche di ogni genere per la violenza sia del messaggio che dell’immagine. Ma è la terza ragione a far impensierire i suoi fan e che desta davvero scalpore. In queste ore, infatti, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Negli ultimi giorni si è tornati prepotentemente a parlare di. L’ex re dei paparazzi è infatti al centro di numerose discussioni per almeno tre ragioni. La prima è il suo presunto, smentito e inatteso matrimonio con Lia Del Grosso. Lui ha ammesso che c’era stato qualcon Lia, poi però ha anche detto che non c’è nulla di vero sul matrimonio e che lei hatutto da sola partendo da una mail. La seconda ragione è stata la pubblicazione sul proprio profilo Instagram di una foto in cuipunta una pistola alla tempia di Babbo Natale con la scritta “Il Natale è morto”. E sono piovute polemiche e critiche di ogni genere per la violenza sia del messaggio che dell’immagine. Ma è la terza ragione a far impensierire i suoi fan e che desta davvero scalpore. In queste ore, infatti, ...

NicolaPorro : Dottoressa si vaccina e subito dopo risulta positiva al #COVID19. Per #Burioni è una notizia da non pubblicare. Ci… - AlbertoBagnai : “Questa storia dei presidenti di Regioni che battibeccano col Governo centrale è uno scandalo tutto italiano! Ma do… - borghi_claudio : ... senza aver depennato dalla lista i siti chiaramente improponibili (nessuno con la testa avvitata sul collo potr… - previati64 : RT @GiancarloDeRisi: Il presidente Cossiga ecco come ti cucinava Draghi il PdC che molti vorrebbero: 'È un vile affarista, liquidatore dell… - Jenni79430950 : RT @AquilaReale19: ++A TESTA ALTA++ Virginia Raggi ha le idee chiarissime; Per vincere servono gli elettori piddini e non Zingaretti. Ecco… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco che Il vaccino italiano supera la fase 1: ecco che cosa significa Avvenire Flavio Insinna, il suo migliore amico è un’attore famosissimo: Ecco chi è

Andiamo a scoprire insieme chi è il miglior amico di Flavio Insinna: si tratta di un attore famosissimo: che sorpresa per i suoi fan. Ecco poi che appare in diverse pellicole, ma sicuramente di gran s ...

Eder, Pellè, Quagliarella: ecco perché vanno di moda i cavalli di ritorno

Così le candidature di Eder e Pellè, di ritorno dalla Cina, prendono corpo a dispetto della loro età avanzata. A gennaio si tende a spendere poco: il Covid e le spese poco oculate del passato hanno ac ...

Andiamo a scoprire insieme chi è il miglior amico di Flavio Insinna: si tratta di un attore famosissimo: che sorpresa per i suoi fan. Ecco poi che appare in diverse pellicole, ma sicuramente di gran s ...Così le candidature di Eder e Pellè, di ritorno dalla Cina, prendono corpo a dispetto della loro età avanzata. A gennaio si tende a spendere poco: il Covid e le spese poco oculate del passato hanno ac ...