Daniele De Rossi | “In Italia abbiamo squadre inguardabili e stadi che cadono a pezzi

Leggi su sportface

(Di martedì 5 gennaio 2021) “Incheche non si possono vedere per quanto giocano male“. Sono queste le dure parole utilizzate daDein un’intervista a Espn. L’ex capitano della Roma ora si prepara alla nuova esperienza da tecnico. “Ora sto studiando per esserlo e la mia prima esperienza sarà qui in Europa – ha precisato De-. Ma se dovessi attraversare l’oceano sarebbe solo per il Boca. Mi piacerebbe un giorno essere allenatore lì. Se non fosse stato per la pandemia, avrei già il mio patentino“. E sui suoi ex allenatori: “Tutti mi hanno lasciato cose importanti. Quello che però mi ha fatto innamorare in campo e’ stato Luis Enrique. Lui mi ha insegnato a gestire il gruppo, rispettare l’allenatore e ...