Corsport: Lazio, lite tra Lotito e Tare. Il ds si sente scavalcato sul mercato (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Corriere dello Sport accende i fari sulla lite in casa tra Lotito e Tare per il mercato della squadra di Inzaghi che in campionato è attardata e lontano dal quarto posto. Il vertice di mercato era previsto da giorni e si è trasformato in un acceso confronto con Tare, quando il diesse ha scoperto che la sua sfera di competenza è stata messa in discussione. Divergenza di opinioni e di obiettivi. Il dirigente albanese avrebbe contestato la cessione di Vavro al Genoa, concordata tra Lotito e Preziosi prima che in Liguria riaffiorassero alcuni dubbi sul difensore slovacco, e un esterno sinistro (di cui non si conosce il nome) entrato nei pensieri del presidente, deciso a consegnare almeno un rinforzo a Inzaghi per gennaio. Alta tensione e vivace discussione, così è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Corriere dello Sport accende i fari sullain casa traper ildella squadra di Inzaghi che in campionato è attardata e lontano dal quarto posto. Il vertice diera previsto da giorni e si è trasformato in un acceso confronto con, quando il diesse ha scoperto che la sua sfera di competenza è stata messa in discussione. Divergenza di opinioni e di obiettivi. Il dirigente albanese avrebbe contestato la cessione di Vavro al Genoa, concordata trae Preziosi prima che in Liguria riaffiorassero alcuni dubbi sul difensore slovacco, e un esterno sinistro (di cui non si conosce il nome) entrato nei pensieri del presidente, deciso a consegnare almeno un rinforzo a Inzaghi per gennaio. Alta tensione e vivace discussione, così è ...

CorSport - Verona, tutti pazzi per Zaccagni: il Milan offre 12 mln e il prestito fino a giugno

La rovesciata di ieri sul campo dello Spezia ha acceso, ancora di più, i riflettori su Mattia Zaccagni. Come su legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il centrocampista dell'Hellas Verona è l'og ...

