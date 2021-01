Conferenza stampa Fonseca: «Farò due o tre cambi col Crotone» (Di martedì 5 gennaio 2021) Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia di Crotone-Roma Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita in casa del Crotone. cambi – «Contro la Sampdoria è stata una partita fisicamente pesante, non abbiamo avuto tempo per recuperare. Non penso alle altre partite, ma solo a domani. Potrei cambierò due o tre giocatori, lo abbiamo fatto altre volte e le intenzioni della squadra non sono cambiate. Vedremo domani chi giocherà». MERCATO – «Sto parlando con la società. Sanno che necessità ha la squadra in questo momento e vogliamo migliorarla. Stiamo lavorando insieme per creare una squadra più forte. Tiago Pinto, conosce i giocatori di cui abbiamo bisogno. Gli ho dato dei nomi che per me ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Pauloha parlato alla vigilia di-Roma Paulo, allenatore della Roma, ha parlato inalla vigilia della partita in casa del– «Contro la Sampdoria è stata una partita fisicamente pesante, non abbiamo avuto tempo per recuperare. Non penso alle altre partite, ma solo a domani. Potreierò due o tre giocatori, lo abbiamo fatto altre volte e le intenzioni della squadra non sonoate. Vedremo domani chi giocherà». MERCATO – «Sto parlando con la società. Sanno che necessità ha la squadra in questo momento e vogliamo migliorarla. Stiamo lavorando insieme per creare una squadra più forte. Tiago Pinto, conosce i giocatori di cui abbiamo bisogno. Gli ho dato dei nomi che per me ...

ricpuglisi : Ma quelli che difendono @GiuseppeConteIT, @marcotravaglio e #Casalino senza se e senza ma, hanno visto il piccoliss… - acmilan : It’s almost time for Coach Pioli to talk to the press ahead of #MilanJuve ????? - lucianonobili : «L'ultimo dell'anno Conte ha disertato il Senato per fare una conferenza stampa in cui ha risposto alle sollecitazi… - scuroscuroscuro : RT @J_Mercato: L’atteggiamento in conferenza stampa di #Pirlo mi è piaciuto. “Sti cazzi del COVID andremo a Milano e 11 da schierare li tro… - teladoiotokyo : Fonseca in conferenza stampa: Il Crotone ha qualità e non sarà una partita facile. Il mercato? Tiago Pinto conosce… -