Aereo in decollo, l'incubo diventa realtà: uccello nel motore, fiamme e terrore | Video (Di martedì 5 gennaio 2021) Quando il peggiore degli incubi diventa una terrificante realtà. Siamo a bordo di un Aereo della Aeromexico, in fase di decollo, mentre il veicolo si lancia a tutta velocità. Peccato che un uccello impatti contro il motore, il tutto mentre un passeggero riprende la scena, nel Video che potete vedere qui sotto, diventato in breve tempo virale. Il risultato? Il motore esplode e prende fuoco. Per la precisione, tutto ciò è avvenuto sul volo AM549 a bordo di un Boeing 787-8, che copriva la rotta Cancun-Città del Messico. La notizia è stata confermata dalla compagnia aerea attraverso un comunicato pubblicato sul loro sito internet. "In conformità con i protocolli di sicurezza di Aeroméxico, il capitano del volo AM549 ha interrotto il ...

