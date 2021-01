WikiLeaks, Julian Assange non verrà estradato negli Stati Uniti (Di lunedì 4 gennaio 2021) Julian Assange non verrà estradato negli Stati Uniti. Lo ha deciso la giudice del tribunale di Londra, Vanessa Baraitser. Alla base della sentenza ci sono le “condizioni di salute mentale” del 49enne australiano, fondatore di WikiLeaks. Secondo la giudice sarebbe “a rischio suicidio”. Gli Stati Uniti faranno ricorso contro la mancata estradizione. negli Stati Uniti, dove rischia 170 anni di carcere, Assange è accusato di spionaggio e di aver pubblicato documenti diplomatici e militari segreti sul sito WikiLeaks nel 2010. Dall’aprile 2019, in seguito alla revoca di asilo polito del governo di Quito, in Ecuador, Assange ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 gennaio 2021)non. Lo ha deciso la giudice del tribunale di Londra, Vanessa Baraitser. Alla base della sentenza ci sono le “condizioni di salute mentale” del 49enne australiano, fondatore di. Secondo la giudice sarebbe “a rischio suicidio”. Glifaranno ricorso contro la mancata estradizione., dove rischia 170 anni di carcere,è accusato di spionaggio e di aver pubblicato documenti diplomatici e militari segreti sul sitonel 2010. Dall’aprile 2019, in seguito alla revoca di asilo polito del governo di Quito, in Ecuador,...

Advertising

amnestyitalia : Imminente decisione per l'estradizione di Julian Assange. Julian Assange è sotto processo per il suo lavoro di gior… - petergomezblog : Negata l’estradizione di Julian Assange negli Usa. La giudice britannica: “Il fondatore di WikiLeaks a rischio suic… - wireditalia : L'ha deciso la giudice britannica Vanessa Baraitser: #Assange, il fondatore di Wikileaks, non sarà estradato dal Re… - massimomarchimm : RT @SMaurizi: negli ultimi 11 anni mi sono sentita come ne 'i sommersi e i salvati': ho pubblicato per 11 anni tutti i documenti che Julian… - MikeZapMG : RT @SMaurizi: negli ultimi 11 anni mi sono sentita come ne 'i sommersi e i salvati': ho pubblicato per 11 anni tutti i documenti che Julian… -