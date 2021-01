Vincenzo Muccioli non era mai solo (Di lunedì 4 gennaio 2021) La cosa che più colpisce di SanPa, la docuserie realizzata dalla casa di produzione 42 di Gianluca Neri per Netflix che racconta la parabola esistenziale del fondatore della comunità di San Patrignano Vincenzo Muccioli, è l’assenza di vuoti. Muccioli non è mai solo. È perennemente circondato da corpi: usati come sostegno, inforcati sotto le braccia durante le interviste; corpi di sopravvissuti esposti nelle vetrine televisive per corroborare la buona fede del suo operato, corpi usati come pulpito laico da cui ergersi nel vincolo rassicurante di padre-padrone, corpi baciati; corpi che sostiene, come quello della ragazza in fuga da lui stesso raccolta con un abbraccio in una delle scene più emozionanti (e rivelatorie) della serie, o che lo sostengono, come bastoni, nelle fasi finali della vita. Ma i corpi su cui ha ... Leggi su wired (Di lunedì 4 gennaio 2021) La cosa che più colpisce di SanPa, la docuserie realizzata dalla casa di produzione 42 di Gianluca Neri per Netflix che racconta la parabola esistenziale del fondatore della comunità di San Patrignano, è l’assenza di vuoti.non è mai. È perennemente circondato da corpi: usati come sostegno, inforcati sotto le braccia durante le interviste; corpi di sopravvissuti esposti nelle vetrine televisive per corroborare la buona fede del suo operato, corpi usati come pulpito laico da cui ergersi nel vincolo rassicurante di padre-padrone, corpi baciati; corpi che sostiene, come quello della ragazza in fuga da lui stesso raccolta con un abbraccio in una delle scene più emozionanti (e rivelatorie) della serie, o che lo sostengono, come bastoni, nelle fasi finali della vita. Ma i corpi su cui ha ...

Advertising

NetflixIT : In occasione dell’uscita di #SanPa, la regista Cosima Spender e l’autore Carlo Gabardini ci hanno spiegato come è n… - Romano19871 : RT @wireditalia: Una storia ambigua, un racconto molto ben calibrato e dalla grande scrittura come i drammi letterari più riusciti, una fig… - RobRe62 : RT @wireditalia: Una storia ambigua, un racconto molto ben calibrato e dalla grande scrittura come i drammi letterari più riusciti, una fig… - whatshername_s : Ovviamente stanotte ho sognato Vincenzo Muccioli - _ll66_ : RT @wireditalia: Una storia ambigua, un racconto molto ben calibrato e dalla grande scrittura come i drammi letterari più riusciti, una fig… -