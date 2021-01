Via libera alla fusione tra FCA e PSA dopo l’ok delle due assemblee (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – È andata in porto la fusione fra FCA e PSA in Stellantis, visto che oggi le assemblee dei due gruppi automobilistici hanno approvato il progetto di fusione annunciato lo scorso anno e che darà vita al quarto gruppo mondiale nel settore. dopo il via libera di questa mattina dall’assemblea generale di PSA con il 99,85% dei voti, nel pomeriggio è stata la volta dell’assemblea degli azionisti FCA, con il 99,15% dei voti. La fusione tra FCA e PSA porterà a sinergie per oltre 5 miliardi di euro, secondo quanto detto dall’amministratore delegato di FCA, Mike Manley, all’assemblea degli azionisti di Fiat Chrysler. “Siamo pronti e preparati – ha sottolineato – a realizzare con successo questa fusione e apportare un valore significativo a tutti i nostri ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – È andata in porto lafra FCA e PSA in Stellantis, visto che oggi ledei due gruppi automobilistici hanno approvato il progetto diannunciato lo scorso anno e che darà vita al quarto gruppo mondiale nel settore.il viadi questa mattina dall’assemblea generale di PSA con il 99,85% dei voti, nel pomeriggio è stata la volta dell’assemblea degli azionisti FCA, con il 99,15% dei voti. Latra FCA e PSA porterà a sinergie per oltre 5 miliardi di euro, secondo quanto detto dall’amministratore delegato di FCA, Mike Manley, all’assemblea degli azionisti di Fiat Chrysler. “Siamo pronti e preparati – ha sottolineato – a realizzare con successo questae apportare un valore significativo a tutti i nostri ...

Credo sia un momento molto simile a quello che i nostri padri fondatori hanno affrontato con grande energia in quegli anni pionieristici. Hanno dato vita a imprese in grado di resistere alla prova del ...

