Uomini e Donne, Aldo e Alessia hanno chiuso il loro locale: che fanno ora? (Di lunedì 4 gennaio 2021) Aldo Palmieri e Alessia Cammarota hanno nuovamente stravolto la loro vita. La coppia, che si è conosciuta a Uomini e Donne e vive a Catania, la città d'origine di lui, assieme ai due figli Nicolò e Leonardo, non sembra essere nuovamente in crisi (al contrario, dalle foto pubblicate su Instagram si evince che sono molto uniti e innamorati), ma stavolta quello che sembra non andare è il lavoro. Aldo e Alessia avevano aperto un pub, il Keep Up, in una zona molto frequentata di Catania, quella della cosiddetta "movida" locale. Il locale sembra andare bene, ma le pagine social ufficiali hanno smesso di pubblicare nell'aprile del 2019. É solo in questi giorni che si è capito il motivo.

