Uk | altri 58mila contagi Media | “Altro lockdown e scuole chiuse fino a febbraio” Anche la Scozia richiude tutto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Un nuovo discorso alla nazione per spiegare che quelle che si profilano all’orizzonte saranno settimane “durissime” perché “se guardiamo ai numeri non c’è dubbio che dovremo introdurre misure più rigide“. Il premier britannico Boris Johnson evoca ulteriori restrizioni che saranno annunciate stasera con un nuovo discorso alla nazione. E il governo Tory hadeciso di riconvocare mercoledì il Parlamento prima della fine ufficiale della pausa natalizia per dibattere le misure e chiedere un voto di sostegno. Ibritannici anticipano quelle che saranno le comunicazioni del primo ministro: unnazionale tris di nome o di fatto allargato all’Inghilterra – la nazione di gran lunga più popolosa del Regno Unito, con oltre 55 milioni di abitanti su 66,5 milioni totali – e una stretta senza precedenti recenti ...