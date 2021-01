The Stand - recensione (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un virus esce da un laboratorio militare e si diffonde, veloce e letale, sterminando il 99% dell'umanità. Solo pochissimi si salvano, misteriosamente immuni, qualche volta immeritatamente, perché non è detto che scamparla significhi essere buoni. Si raduneranno dove il Destino li ha voluti portare, a Boulder, Colorado, alcuni in risposta al richiamo di una mistica, comparsa a tutti nel sonno. Alcuni però fanno sogni con un altro protagonista e rispondono a un richiamo diverso. Nel 1978 Stephen King scrive il suo romanzo The Stand, in italiano L'Ombra dello Scorpione, quello che ha richiesto (così si narra) più tempo per la stesura dopo un blocco dello scrittore nel ben mezzo dell'opera. Dal libro già nel 1994 è stata tratta una miniserie di 4 episodi. Adesso, con tempismo quasi inquietante visto che gli inizi del progetto risalgono al 2014, esce la nuova serie TV e il ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un virus esce da un laboratorio militare e si diffonde, veloce e letale, sterminando il 99% dell'umanità. Solo pochissimi si salvano, misteriosamente immuni, qualche volta immeritatamente, perché non è detto che scamparla significhi essere buoni. Si raduneranno dove il Destino li ha voluti portare, a Boulder, Colorado, alcuni in risposta al richiamo di una mistica, comparsa a tutti nel sonno. Alcuni però fanno sogni con un altro protagonista e rispondono a un richiamo diverso. Nel 1978 Stephen King scrive il suo romanzo The, in italiano L'Ombra dello Scorpione, quello che ha richiesto (così si narra) più tempo per la stesura dopo un blocco dello scrittore nel ben mezzo dell'opera. Dal libro già nel 1994 è stata tratta una miniserie di 4 episodi. Adesso, con tempismo quasi inquietante visto che gli inizi del progetto risalgono al 2014, esce la nuova serie TV e il ...

