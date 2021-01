The Legend of Zelda | Breath of the Wild deve i suoi NPC aiMii?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild deve i suoi NPC ai...Mii? (Di lunedì 4 gennaio 2021) I giocatori che interagiscono con gli NPC in The Legend of Zelda: Breath of the Wild saranno interessati a sapere che gli NPC sono realizzati con un sistema che li rende sorprendentemente simili ai Mii, i personaggi avatar introdotti con Wii. Una modder spiega che questo significa che è possibile prendere i propri Mii e portarli nel gioco come NPC, rendendoli effettivamente Mii di Breath of the Wild. Su Twitter, un'esperta di Mii nota come HEYimheroic ha pubblicato una serie di tweet in cui riportava che gli NPC di Breath of the Wild utilizzano una forma avanzata dello strumento per la creazione di Mii. Per questo motivo, spiega, è possibile modificare i Mii in modo che appaiano come NPC nel gioco. Nel suo esempio mostra quattro NPC e i loro rispettivi ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 4 gennaio 2021) I giocatori che interagiscono con gli NPC in Theofof thesaranno interessati a sapere che gli NPC sono realizzati con un sistema che li rende sorprendentemente simili ai Mii, i personaggi avatar introdotti con Wii. Una modder spiega che questo significa che è possibile prendere i propri Mii e portarli nel gioco come NPC, rendendoli effettivamente Mii diof the. Su Twitter, un'esperta di Mii nota come HEYimheroic ha pubblicato una serie di tweet in cui riportava che gli NPC diof theutilizzano una forma avanzata dello strumento per la creazione di Mii. Per questo motivo, spiega, è possibile modificare i Mii in modo che appaiano come NPC nel gioco. Nel suo esempio mostra quattro NPC e i loro rispettivi ...

