Seguono le indicazioni di Google Maps ed ecco dove si ritrovano. Un 18enne morto, gravissimo l’amico: cosa è successo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tragedia in strada, sotto accusa Google Maps. Il navigatore indica una strada che per il 18enne si rivela essere letale. La tragedia vede una giovane vittima di origini russe, Sergey Ustinov morto per congelamento a bordo del veicolo con fuori una temperatura di circa -45°C sul colosso di Mountain View. La morte di Sergey risale alla fine di novembre quando il giovane si trovava a bordo della sua Toyota Chaser, su una strada che da Jakutsk porta a Magadan. Al suo fianco anche l’amico coetaneo Vladislav Istomin. I due viaggiavano lungo la famosa ‘Strada delle ossa’, ma rompendosi il radiatore dell’auto i due sono rimasti bloccati nella macchina. Per il freddo eccessivo hanno provato a riscaldarsi bruciando i pneumatici.



