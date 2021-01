Report lunedì 4 gennaio una puntata speciale sulla trattativa Stato-Mafia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Report anticipazioni lunedì 4 gennaio, puntata speciale sulla trattativa Stato-Mafia Report torna su Rai 3 lunedì 4 gennaio con una nuova puntata diversa rispetto al solito. Sigrifido Ranucci guiderà una puntata speciale della trasmissione dedicata a un uni tema, la Mafia, le stragi, la trattativa Stato-Mafia. Nella puntata in onda dalle 21:20 su Rai 3 e in streaming su Rai Play si parlerà appunto della trattativa Stato Mafia, delle inchieste che hanno coinvolto Silvio Berlusconi e Marcello ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 4 gennaio 2021)anticipazionitorna su Rai 3con una nuovadiversa rispetto al solito. Sigrifido Ranucci guiderà unadella trasmissione dedicata a un uni tema, la, le stragi, la. Nellain onda dalle 21:20 su Rai 3 e in streaming su Rai Play si parlerà appunto della, delle inchieste che hanno coinvolto Silvio Berlusconi e Marcello ...

