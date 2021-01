Programma prossima giornata Serie A calcio: orari, tv, streaming, guida Sky e DAZN 6 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Senza sosta. Dopo il turno disputato ieri, la Serie A di calcio tornerà in campo – nuovamente in maniera integrale in un’unica giornata – il prossimo 6 gennaio proponendo agli appassionati il sedicesimo turno del girone d’andata. Andiamo a vedere come sarà strutturato il Programma e quali saranno gli orari delle sfide in agenda. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi Lo start è previso alle 12.30 con il lunch match Cagliari-Benevento (Sky Sport), per poi proseguire con 7 partite in contemporanea alle 15: Bologna-Udinese e Lazio-Fiorentina, trasmesse da DAZN, mentre Atalanta-Parma, Crotone-Roma, Sampdoria-Inter, Sassuolo-Genoa e Torino-Hellas Verona saranno invece ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) Senza sosta. Dopo il turno disputato ieri, laA ditornerà in campo – nuovamente in maniera integrale in un’unica– il prossimo 6proponendo agli appassionati il sedicesimo turno del girone d’andata. Andiamo a vedere come sarà strutturato ile quali saranno glidelle sfide in agenda. Attiva ora. Guarda 3 partite diA TIM aa 9,99€/mese. Disdici quando vuoi Lo start è previso alle 12.30 con il lunch match Cagliari-Benevento (Sky Sport), per poi proseguire con 7 partite in contemporanea alle 15: Bologna-Udinese e Lazio-Fiorentina, trasmesse da, mentre Atalanta-Parma, Crotone-Roma, Sampdoria-Inter, Sassuolo-Genoa e Torino-Hellas Verona saranno invece ...

Il tennis femminile prenderà il via dall'Arabia Saudita. Il primo torneo di questo 2021, con un calendario differente rispetto al solito a causa della pandemia di Covid-19 che ha stravolto le nostre a ...

Il nuovo anno inizia col botto per la Nazionale italiana di pallamano maschile, che tornerà in campo il prossimo 7 gennaio, per affrontare la Lettonia del gigante Dainis Kristopans, in uno dei match f ...

