Parma, contestazione dei tifosi. Ma Liverani resta, almeno per ora (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il punto in casa Parma dopo le voci sull’esonero di Fabio Liverani. La piazza è scontenta Tanto rumore per nulla? Potremmo racchiudere così le ultime 24 ore in casa Parma. Ore concitate ma nessuna decisione drastica. Le perplessità su Fabio Liverani restano ma – almeno per il momento – il tecnico rimane attaccato alla panchina dei gialloblù. Diverse riunioni in queste ore, l’ultima andata in scena questa mattina, decisiva: Fabio Liverani rimane alla guida del Parma. La riunione prevista per stamattina ha toccato temi di mercato, si cercheranno interventi mirati, la posizione di Gervinho resta in bilico. Ora bisogna chiaramente iniziare a vincere, a fare punti, ma il calendario non aiuta perché i ducali dovranno vedersela contro ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il punto in casadopo le voci sull’esonero di Fabio. La piazza è scontenta Tanto rumore per nulla? Potremmo racchiudere così le ultime 24 ore in casa. Ore concitate ma nessuna decisione drastica. Le perplessità su Fabiono ma –per il momento – il tecnico rimane attaccato alla panchina dei gialloblù. Diverse riunioni in queste ore, l’ultima andata in scena questa mattina, decisiva: Fabiorimane alla guida del. La riunione prevista per stamattina ha toccato temi di mercato, si cercheranno interventi mirati, la posizione di Gervinhoin bilico. Ora bisogna chiaramente iniziare a vincere, a fare punti, ma il calendario non aiuta perché i ducali dovranno vedersela contro ...

Advertising

infoitsport : Serie A, Parma: contestazione dei tifosi - tuttoatalanta : ULTIM'ORA - Parma, contestazione a Collecchio. I tifosi alla squadra: 'Onorate la maglia. Indegni'… - Marco1999Busa : RT @Rosy87234986: Bonaccini Vs Capezzone? Forse perché teme qualche domanda o, peggio, qualche contestazione scomoda? Si sa qualcosa di Bib… - Maryl07400817 : RT @Rosy87234986: Bonaccini Vs Capezzone? Forse perché teme qualche domanda o, peggio, qualche contestazione scomoda? Si sa qualcosa di Bib… - Alessia_ing : RT @Rosy87234986: Bonaccini Vs Capezzone? Forse perché teme qualche domanda o, peggio, qualche contestazione scomoda? Si sa qualcosa di Bib… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma contestazione Serie A, Parma: contestazione dei tifosi Virgilio Sport Parma, contestazione dei tifosi. Ma Liverani resta, almeno per ora

Il punto in casa Parma dopo le voci sull'esonero di Fabio Liverani. La piazza è scontenta. Le ultimissime notizie e gli aggiornamenti ...

Parma: recupera Pezzella, ma tre a rischio

Il terzino napoletano teoricamente disponibile mercoledì contro l’Atalanta, ma tra difesa e trequarti potrebbero esserci assenze pesantissime La buona nuova, per il Parma, è il rientro in gruppo di Gi ...

Il punto in casa Parma dopo le voci sull'esonero di Fabio Liverani. La piazza è scontenta. Le ultimissime notizie e gli aggiornamenti ...Il terzino napoletano teoricamente disponibile mercoledì contro l’Atalanta, ma tra difesa e trequarti potrebbero esserci assenze pesantissime La buona nuova, per il Parma, è il rientro in gruppo di Gi ...