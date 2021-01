Nuove restrizioni dal 7 gennaio, stasera il Cdm. Sileri: “Parametri più restrittivi per alcune Regioni” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono ore febbrili a Palazzo Chigi dove, oltre che a doversi guardare dai rumors che danno il governo prossimo ad un ‘restyling, si lavora alacremente per capire se e come intervenire con Nuove misure restrittive da adottare dal 7 gennaio in poi. D’altra parte la situazione è sotto gli occhi di tutto, il Cts conferma il rialzo del tasso di positività e, se tutto va bene, i frutti del mini lockdown’ natalizio tarderanno ad arrivare. Sileri: “Lavoriamo all’ordinanza che stabilirà la tabella di marcia per i prossimi giorni” Dunque, come per altro già ventilato, molto probabilmente stasera alle 21 andrà in scena un apposito Cdm sulle misure anti-Covid. Stamane, in ordine di tempo, è stato il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, a far da portavoce all’esecutivo anticipando che “In queste ore si ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono ore febbrili a Palazzo Chigi dove, oltre che a doversi guardare dai rumors che danno il governo prossimo ad un ‘restyling, si lavora alacremente per capire se e come intervenire conmisure restrittive da adottare dal 7in poi. D’altra parte la situazione è sotto gli occhi di tutto, il Cts conferma il rialzo del tasso di positività e, se tutto va bene, i frutti del mini lockdown’ natalizio tarderanno ad arrivare.: “Lavoriamo all’ordinanza che stabilirà la tabella di marcia per i prossimi giorni” Dunque, come per altro già ventilato, molto probabilmentealle 21 andrà in scena un apposito Cdm sulle misure anti-Covid. Stamane, in ordine di tempo, è stato il viceministro alla Salute, Pierpaolo, a far da portavoce all’esecutivo anticipando che “In queste ore si ...

Advertising

fattoquotidiano : Chi sperava in un ritorno alla normalità a partire dal 7 gennaio si metta il cuore in pace: il contagio non dà treg… - ilpost : Nel Regno Unito nonostante i vaccini e le restrizioni, i contagi da coronavirus non calano e quindi si stanno valut… - davidallegranti : Se adesso si ricomincia daccapo con le zone colorate e nuove restrizioni in assenza di spiegazioni sufficienti, con… - Roberta44762324 : RT @riktroiani: Hanno detto che chiudevano a Novembre, per 'salvare il #Natale'. Poi hanno ripudiato le fasce e hanno fatto #ZonaRossa dura… - girolamogiudice : @AurelianoStingi @itosettiMD_MBA In effetti, Scozia in lockdown nazionale da oggi, e conferenza di BoJo alle 8pm pe… -