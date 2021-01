Mcl e curia di Napoli | doni ai bambini di tutte le nazionalità Sepe | Befana nel Duomo tra canti e balli etnici

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Anche quest’anno il Movimento Cristiano Lavoratori diin collaborazione con l’arcidiocesi diorganizza per il 6 gennaio la 10^ edizione della consegna diaiitaliani e di diverse etnie durante la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Crescenzioneldella città di. Come ogni anno il cardinale onorerà la giornata dell’epifania e la Festa dei Popoli. Per l’occasione l’arcivescovo ha invitato invari esponenti in numero limitato, dei gruppidella città che parteciperanno con i propri vestiti tradizionali e condivideranno danze edei propri paesi d’origine, alla fine della messa nel rispetto delle norme e protocolli Covid, saranno ...