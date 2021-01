Liguria | Salvini | ‘complimenti a ditta Baretta per beneficenza e ricordo sindaco di Masone’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Complimenti allaligure ‘Francesco Baretto S.p.A’: ha deciso di donare 85mila euro per acquistare un mezzo alla Croce Rossa di Masone. Un gesto di solidarietà, fatto anche per onorare la memoria delEnrico Piccardo recentemente scomparso. Il primo cittadino aveva combattuto per aiutare l’azienda, che nella scorsa primavera era stata penalizzata dalla drammatica chiusura della A26 che di fatto le aveva reso impossibile l’attività. Solidarietà, riconoscenza, memoria e lavoro: è l’Italia più bella”. Lo dice il leader della Lega Matteo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.