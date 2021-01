Legnano | malore fatale per un operaio

(Di lunedì 4 gennaio 2021)(Milano), 4 gennaio 2021. Un 58enne è morto ieri, colto da un infarto sul posto di lavoro in una azienda di. La tragedia in una ditta dell'Oltrestazione al confine con San Giorgio su ...

Legnano (Milano), 4 gennaio 2021. Un 58enne è morto ieri, colto da un infarto sul posto di lavoro in una azienda di Legnano. La tragedia in una ditta dell’Oltrestazione al confine con San Giorgio su L ...È stato colpito da un arresto cardiaco il 58enne deceduto oggi, lunedì 4 gennaio, sul posto di lavoro a Legnano. Il lavoratore ha accusato il malore verso le 8 di questa mattina in una ditta dell’Oltr ...