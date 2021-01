Internet: banda ultra larga a Campoformido (Di lunedì 4 gennaio 2021) TIM ha ultimato a Campoformido i collegamenti che portano nelle case e nelle aziende l’accesso a Internet veloce, dando in questo modo una risposta tempestiva e concreta alle esigenze di connettività in un periodo in cui smart working e didattica a distanza sono diventati fondamentali. Il significativo risultato, è stato reso possibile grazie agli importanti investimenti fatti da TIM e al supporto degli uffici tecnici del Comune per velocizzare gli interventi di cablaggio. Questa collaborazione ha consentito di realizzare sul territorio una moderna infrastruttura in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti, in linea con la nuova strategia aziendale che ha l’obiettivo di dare impulso alla trasformazione digitale del Paese. Un progetto che il comune ha fortemente voluto per soddisfare la crescente domanda di connettività delle realtà ... Leggi su udine20 (Di lunedì 4 gennaio 2021) TIM ha ultimato ai collegamenti che portano nelle case e nelle aziende l’accesso aveloce, dando in questo modo una risposta tempestiva e concreta alle esigenze di connettività in un periodo in cui smart working e didattica a distanza sono diventati fondamentali. Il significativo risultato, è stato reso possibile grazie agli importanti investimenti fatti da TIM e al supporto degli uffici tecnici del Comune per velocizzare gli interventi di cablaggio. Questa collaborazione ha consentito di realizzare sul territorio una moderna infrastruttura in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti, in linea con la nuova strategia aziendale che ha l’obiettivo di dare impulso alla trasformazione digitale del Paese. Un progetto che il comune ha fortemente voluto per soddisfare la crescente domanda di connettività delle realtà ...

Ultime Notizie dalla rete : Internet banda Banda ultralarga, internet più veloce il Resto del Carlino I principali trend per il networking per il 2021

Da poco iniziato il 2021, Juniper Networks ha evidenziato le tendenze per il networking che caratterizzeranno il nuovo anno. Contact tracing: molte aziende hanno spostato al 2021 il rientro del person ...

"Banda larga in arrivo: ci sarà in tutte le scuole"

Verso il completamento i lavori per collegare il Persolino e la zona industriale. Ma Reda e altre zone dovranno attendere per una connessione fissa più veloce ...

