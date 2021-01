Immortals Fenyx Rising: il primo DLC in arrivo a fine gennaio? (Di lunedì 4 gennaio 2021) Qualche utente dall'occhio lungo ha notato che sul Nintendo eShop ha fatto capolino il primo DLC di Immortals Fenyx Rising, che sarebbe in uscita a fine gennaio... L'espansione, intitolata A New God, sarebbe in uscita, precisamente, il 21 gennaio, e sarebbe la prima di tre previste da Ubisoft nel primo periodo di post-lancio del gioco, che vi ricordiamo è arrivato sugli scaffali fisici e virtuali dei negozi un mese fa. Il DLC sarebbe anche accompagnato da una nuova lista di trofei appositi, come potete vedere nell'immagine allegata. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 4 gennaio 2021) Qualche utente dall'occhio lungo ha notato che sul Nintendo eShop ha fatto capolino ilDLC di, che sarebbe in uscita a... L'espansione, intitolata A New God, sarebbe in uscita, precisamente, il 21, e sarebbe la prima di tre previste da Ubisoft nelperiodo di post-lancio del gioco, che vi ricordiamo è arrivato sugli scaffali fisici e virtuali dei negozi un mese fa. Il DLC sarebbe anche accompagnato da una nuova lista di trofei appositi, come potete vedere nell'immagine allegata. Leggi altro...

