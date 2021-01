Festa della Befana di Urbania online | il tour virtuale

(Di lunedì 4 gennaio 2021)di: quest’anno ile si può parlare con laa distanza. In tempi di pandemia anche lasi adegua e si sposta sul web. Visite virtuali e incontrisaranno al caratteristica anche delle feste dedicate alla vecchina che porta dolciumi ai bimbi buoni e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

stanzaselvaggia : Hanno chiuso l’hotel della festa a Capodanno. - insopportabile : Pensavo di festeggiare il giorno della mia vaccinazione con una grande festa ma tanto da qui al 2022 c'è tempo. Dev… - annatrieste : Osimhen si è scusato per le immagini della festa in Nigeria dove presumibilmente ha preso il Covid. Quanti lo avreb… - frida2095237361 : RT @insopportabile: Pensavo di festeggiare il giorno della mia vaccinazione con una grande festa ma tanto da qui al 2022 c'è tempo. Devo so… - LolaKing2501 : RT @lissablu68: @albertopetro2 @DavLucia @bmarczewska @martinis2018 @MOCarballeira @yianniseinstein @smarucci461 @paoloigna1 @Rebeka8072110… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa della

Castelli Notizie

In occasione della festa dell’Epifania, Sei Toscana ha previsto alcune modifiche ai servizi di raccolta nei comuni della provincia di Siena ...Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Nell'era coronavirus cala la spesa per la festa della Befana. Saranno 2 italiani su 3 a fare regali per l'Epifania ...