Esclusiva | Pinamonti | il Benevento insiste Il Crotone si defila

(Di martedì 5 gennaio 2021) Andreapuò lasciare l’Inter a gennaio. Ha un ingaggio importante, da circa tre milioni a stagione, ma tanti estimatori. Per esempio ilche potrebbe chiudere un paio di operazioni nel reparto offensivo (piace Falco) che ha chiesto non poche informazioni all’Inter. Ilsi è inveceto, è su altri obiettivi. In caso di cessione di, l’Inter potrebbe pensare a un altro attaccante (Gervinho compreso). Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

